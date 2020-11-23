События

18:25 23.11.2020

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

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В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ситуация остается контролируемой украинскими подразделениями, в понедельник провокаций со стороны российских наемников не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 23 ноября, вдоль линии разграничения нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано. В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина. В то же время военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Соглас но сводке, также надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Так, саперы ГСЧС в прифронтовом районе разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 20 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими защитниками", - добавили в пресс-центре.

 

Теги: #всу #оос
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