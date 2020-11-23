Минюст Украины вводит систему рейтинга тюрем – Малюська
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что министерство вводит систему оценивания эффективности украинских тюрем.
"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО", - написал в понедельник Малюська на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.
Министр отметил, что система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.
"Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях", - написал Малюська.
Он отметил, что новая система полезна по следующим причинам:
- понимание "где мы находимся": получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний;
- определение "куда мы идем": устанавливаются четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы;
- установление "как добраться туда, куда мы идем": устанавливаются объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний;
- измерение того, "как далеко мы дошли": устанавливается регулярный и унифицированный подход к сбору статистики и измерения результатов работы пенитенциарных учреждений;
- решение вопроса о необходимости изменений: начинается рейтингование тюрем на основе четких критериев оценки, чтобы понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается;
- принятие решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, оказание поддержки или усиления контроля, совершенствование законодательной базы и т.д.).
"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели - делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силе не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился", - подытожил министр.