ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты повторного голосования (второго тура) на выборах мэров в Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.) и Славянске (Донецкая обл.).

Согласно информации на странице ЦИК в соцсети Facebook, в Ужгороде победил действующий мэр Богдан Андриив (самовыдвиженец) – за него проголосовали 51,01% избирателей.

В Славянске также переизбрали мэра – им остается Вадим Лях (партия "Оппозиционный блок") – 60,87%.

В Бердянске городским головой стал выдвиженец от партии "За майбутнє" Валерий Баранов - 49,98%. По данным сайта ЦИК, его оппонента Александра Свидло (ОПЗЖ) поддержали 47,22% избирателей.

"Ждем данные из других городов", - отметили в Центризбиркоме.

22 ноября второй тур выборов мэров состоялся в 11 городах Украины.