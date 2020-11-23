Нардепы обжаловали в КС положения постановления Кабмина о "карантине выходного дня"

В Конституционный суд Украины поступило представление 48 народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабинета министров Украины, которым введен так называемый "карантин выходного дня", предусматривающий ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье.

"В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 "от 22 июля 2020г № 641 с изменениями", - сообщает в понедельник пресс-служба КС Украины.

Согласно информации, авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан.

В настоящее время конституционное представление находится на рассмотрении суда.

Как сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), нардепы обжалуют лишь отдельные положения Кабмина о "карантине выходного дня". Также обжаловано положение постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением.

"В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают. По мнению авторов представления, обжалованные в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах", - написала Совгиря на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь, добавляет она, ограничение на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины.

Кроме этого, также отмечается, что обжалованные ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины.

"Обращаем внимание, что предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом. Сейчас Суд решает вопрос об открытии конституционного производства", - подытожила Совгиря.