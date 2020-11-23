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16:06 23.11.2020

Градостроительный кадастр в Киеве запустил онлайн-выдачу справок о переименовании улиц

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Градостроительный кадастр в Киеве запустил онлайн-выдачу справок о переименовании улиц

 На портале градостроительного кадастра столицы заработала онлайн-услуга выдачи справок о наименовании/переименовании улиц, сообщила пресс-служба департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, получение справки в онлайн-режиме занимает несколько дней. Для заверения заявки требует электронная цифровая подпись или авторизация через Bank ID.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года в тестовом режиме запущен обновленный сайт градостроительного кадастра Киева.

Теги: #недвижимость #кгга #кадастр #справки
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