События

15:32 23.11.2020

Евросоюз начал закупку роботов для дезинфекции больниц

1 мин читать

 Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о начале закупки 200 дезинфицирующих роботов, которые будут предоставлены больницам во всем Европейском союзе.

"Больницы большинства государств-членов заявили о потребности и выразили заинтересованность в получении этих роботов, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут и, таким образом, помогают предотвратить и уменьшить распространение вируса", - говорится в сообщении ЕК.

"Процесс контролируется оператором, который будет находиться за пределами дезинфицируемого помещения, чтобы избежать воздействия ультрафиолетового излучения", - объясняют в Брюсселе.

Ожидается, что эти роботы будут поставлены в ближайшие недели.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила: "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать больницы и пациентов в эти трудные времена. На средства ЕС мы закупаем 200 дезинфицирующих роботов, которые будут доставлены в больницы по всей Европе, чтобы помогать дезинфицировать палаты пациентов".

Теги: #коронавирус #евросоюз #роботы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 23.11.2020
Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

12:29 23.11.2020
В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

12:11 23.11.2020
Зеленский получил негативный результат теста на COVID-19

Зеленский получил негативный результат теста на COVID-19

10:52 23.11.2020
Военнослужащий ВСУ в составе миссии ООН в Конго скончался от COVID-19 – командование Медсил

Военнослужащий ВСУ в составе миссии ООН в Конго скончался от COVID-19 – командование Медсил

10:50 23.11.2020
Арахамия получил отрицательный тест на Covid-19 и выходит на работу – пресс-секретарь фракции

Арахамия получил отрицательный тест на Covid-19 и выходит на работу – пресс-секретарь фракции

10:40 23.11.2020
Ермак преодолел COVID-19

Ермак преодолел COVID-19

09:57 23.11.2020
Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% - компания

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% - компания

09:48 23.11.2020
Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 - премьер

Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 - премьер

09:44 23.11.2020
Премьер Канады заявляет о резком росте заболеваемости COVID-19

Премьер Канады заявляет о резком росте заболеваемости COVID-19

09:42 23.11.2020
Загруженность коек пациентами с COVID-19 составляет 52% - Степанов

Загруженность коек пациентами с COVID-19 составляет 52% - Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На открытой территории, где планируется строительство мемориала Революции достоинства, эксперты проводили осмотр в рамках назначенных ранее экспертиз – Крищенко

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов – горсовет

Зеленский на совещании в ОП: пока удается сдерживать рост заболеваемости COVID-19 и нужно помогать бизнесу

В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик торгового центра

Правоохранители пришли с новой проверкой в музей Революции достоинства

ПОСЛЕДНЕЕ

Речь о продлении карантина выходного дня пока не идет, ожидается анализ влияния выходных на заболеваемость - источник

Глава Закарпатской ОГА выступает против сооружения ВЭС 120 МВт компании "Атлас Воловец Энерджи" на полонине Боржава

Градостроительный кадастр в Киеве запустил онлайн-выдачу справок о переименовании улиц

На открытой территории, где планируется строительство мемориала Революции достоинства, эксперты проводили осмотр в рамках назначенных ранее экспертиз – Крищенко

Украинские пограничники спасли гражданина Турции возле здания украинского посольства в Анкаре

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов – горсовет

Зеленский на совещании в ОП: пока удается сдерживать рост заболеваемости COVID-19 и нужно помогать бизнесу

В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик торгового центра

"Луцкого террориста", захватившего автобус, направили в психиатрическую клинику

Правоохранители пришли с новой проверкой в музей Революции достоинства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА