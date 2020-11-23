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15:07 23.11.2020

На открытой территории, где планируется строительство мемориала Революции достоинства, эксперты проводили осмотр в рамках назначенных ранее экспертиз – Крищенко

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На открытой территории, где планируется строительство мемориала Революции достоинства, эксперты проводили осмотр в рамках назначенных ранее экспертиз – Крищенко

 Полицейские следственные действия в понедельник не проводили, был осмотр открытой местности, где планируется строительство мемориала Революции достоинства, экспертами судебно-экспертного учреждения, сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Следственные действия сегодня не проводились, проводился осмотр представителями экспертного учреждения в рамках назначенных ранее экспертиз ", - сказал Крищенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Ранее музей Революции Достоинства на своей страничке в Фейсбук написал, что на территории музея проходит проверка.

"Говорят "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, проектирование которого даже еще не начиналось", - отмечалось в сообщении.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины подтвердила факт проведения обысков 19 ноября в помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - сообщила пресс-служба СБУ.

Теги: #крищенко #полиция #музей
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