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15:07 23.11.2020

Украинские пограничники спасли гражданина Турции возле здания украинского посольства в Анкаре

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Украинские пограничники спасли гражданина Турции возле здания украинского посольства в Анкаре

 Двое украинских пограничников, охраняющих посольство Украины в Анкаре, и супруга посла Украины в Турции Татьяна Сибига оказали помощь гражданину Турции, у которого случился приступ эпилепсии, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Старший прапорщик Владимир Годевский заметил в монитор системы видеонаблюдения, что человек, которому стало плохо, упал на проезжую часть и сразу доложил мне", - цитирует слова лейтенанта Сергея Кравченко Госпогранслужба в понедельник.

Как отмечается, пограничники вместе с женой посла незамедлительно бросились оказывать помощь. "Мы увидели, что человек лежит посреди дороги и захлебывается пеной, которая идет изо рта. Положив мужчину на бок, мы начали приводить его в чувство, дали воды попить, умыться. Придя в себя мужчина, которому было плохо, достал справку и начал говорить: "эпилепсия, эпилепсия", - рассказал Кравченко.

Пограничники вызвали сотрудников турецкой полиции, которые несут службу возле посольства, и уже они взяли больного соотечественника под свою опеку.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига в Facebook поблагодарил пограничников за службу и человечность.

Теги: #госпогранслужба #турция
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