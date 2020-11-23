Зеленский на совещании в ОП: пока удается сдерживать рост заболеваемости COVID-19 и нужно помогать бизнесу

Почти 28 тыс. пациентов в Украине в настоящее время находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни, такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-служба главы государства, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась.

Президент поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок. Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что выписано 1300 штрафов за нарушение режима ношения масок.

На совещании констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр сообщил, что на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил премьер.

Как сообщалось, президент Украины возобновил работу в обычном режиме после заболевания COVID-19.