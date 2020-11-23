В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик торгового центра

В гипермаркете в Святошинском районе Киева оборвался лифт, в результате чего погиб 52-летний грузчик торгового центра, сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека - 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что грузчик умер еще до приезда скорой.