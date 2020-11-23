"Луцкого террориста", захватившего автобус, направили в психиатрическую клинику

Луцкий горрайонный суд Волынской области по ходатайству следствия направил Максима Кривоша, взявшего в заложники автобус с пассажирами в Луцке летом этого года в психиатрическую клинику Львова для обследования.

Соответствующее постановление суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 20 ноября.

В постановлении значится, что прокурор Луцкой местной прокуратуры подал ходатайства в суд о продлении срока содержания под стражей обвиняемого и направлении в медицинское учреждение для проведения стационарной психиатрической экспертизы. Ходатайство обосновано тем, что в амбулаторных условиях установить состояние обвиняемого не представляется возможным и ему необходимо дополнительное обследование в условиях специализированного стационара.

"Ходатайство удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 16.01.2021 включительно... Направить обвиняемого... в специализированное медицинское учреждение... Львовскую областную психиатрическую больницу", - говорится в постановлении суда.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к следствию, направление на психиатрическую экспертизу в подобного рода случаях - "один из необходимых элементов досудебного расследования". "Для завершения расследования и направления материалов в суд в том числе необходима и комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза", пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Полиция установила личность правонарушителя – Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос.Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

В сети Интернет была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером все заложники – 13 человек были освобождены, террорист задержан. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

22 июля правоохранители сообщили Кривошу о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

23 июля горрайонный суд Луцка избрал Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 сентября.