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13:36 23.11.2020

Правоохранители пришли с новой проверкой в музей Революции достоинства

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В Национальном музее Революции Достоинства заявляют, что правоохранители в понедельник пришли к ним с новой проверкой: экспертизой строительства музея.

"А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, который касается следствие, а музея, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", - сообщает пресс-служба музея на странице в Facebook.

Как сообщалось, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром 19 ноября. Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что следователи полиции и СБУ провели обыски у него дома.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Позже в Национальном музее Революции Достоинства заявили, что, несмотря на моральное давление, обусловленное проводимыми у них обысками, продолжают работу по подготовке мероприятий, приуроченных к годовщине Революции.

В Офисе президента отметили, что следственные действия в музее Революции достоинства накануне годовщины начала Майдана вызывают беспокойство, но при этом они касаются "четких документальных вещей".

 

Теги: #революция_достоинства #правоохранители #музей
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