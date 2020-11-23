В Ужгороде побеждает действующий мэр – "Опора"

В Ужгороде (Закарпатская обл.) во втором туре выборов городского головы победил действующий мэр Богдан Андриив (самовыдвиженец), сообщила гражданская сеть "Опора" со ссылкой на данные итогового протокола городской территориальной избирательной комиссии.

Андриив получил 12869 голосов (51,01%). Его оппонента - главу общественной организации "Карпатский дом" Виктора Щадея (выдвиженец от партии "Слуга народа") – поддержали 11452 избирателей.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка в Ужгороде 22 ноября составила почти 28%.

В первом туре Андриив также лидировал с поддержкой 25,4% избирателей (по сравнению с 17,93% голосов за Щадея).