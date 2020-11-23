События

12:42 23.11.2020

Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море

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Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море

Ракетный эсминец USS Donald Cook Военно-морских сил США направляется в Черное море, сообщило командование ВМС США в Европе и Африке.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой транзит через проливы в Черное море, отмечая седьмой раз, когда военный корабль Военно-морских сил США находится в Черноморском регионе", - говорится в сообщении командования в Twitter.

Как отмечается, корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку своих союзников и партнеров по НАТО, а именно Турции, Украины, Болгарии, Румынии, Грузии.

Комментируя это сообщение, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: "Добро пожаловать".

Теги: #сша #чорне_море #есмінець
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