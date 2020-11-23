В Киеве на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада – Кличко

В Киеве из-за коронавируса на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада, всего на дистанционное обучение переведены 1 016 классов и 176 групп в садах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении целом 1 016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 1 166. Также болеют более чем 790 педагогов", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.

По словам мэра Киева, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 176 групп в 135 садах, также полностью закрыты на карантин четыре детсада. Сейчас наполненность детей в садах сегодня - более 46%.