События

12:39 23.11.2020

В Киеве на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада – Кличко

1 мин читать
В Киеве на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада – Кличко

В Киеве из-за коронавируса на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада, всего на дистанционное обучение переведены 1 016 классов и 176 групп в садах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении целом 1 016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 1 166. Также болеют более чем 790 педагогов", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.

По словам мэра Киева, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 176 групп в 135 садах, также полностью закрыты на карантин четыре детсада. Сейчас наполненность детей в садах сегодня - более 46%.

Теги: #киев #карантин #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 23.11.2020
В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

12:22 23.11.2020
Три четверти украинцев поддерживают штрафы за нарушение масочного режима, лишь треть верит в эффективность "карантина выходного дня" - соцопрос

Три четверти украинцев поддерживают штрафы за нарушение масочного режима, лишь треть верит в эффективность "карантина выходного дня" - соцопрос

20:48 22.11.2020
В ресторане "Villa Riviera" в Киеве третий зафиксировали нарушение карантина

В ресторане "Villa Riviera" в Киеве третий зафиксировали нарушение карантина

11:21 22.11.2020
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

20:19 21.11.2020
Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве прошли спокойно

Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве прошли спокойно

19:32 21.11.2020
В Киеве на остановке сгорело маршрутное такси, пострадавших нет

В Киеве на остановке сгорело маршрутное такси, пострадавших нет

15:40 21.11.2020
Даты введения более жесткого карантина из-за распространения COVID-19 нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

Даты введения более жесткого карантина из-за распространения COVID-19 нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

10:56 21.11.2020
В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

22:21 20.11.2020
Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

22:20 20.11.2020
Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители пришли с новой проверкой в музей Революции достоинства

В Ужгороде побеждает действующий мэр – "Опора"

Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море

В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

Зеленский получил негативный результат теста на COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители пришли с новой проверкой в музей Революции достоинства

В Ужгороде побеждает действующий мэр – "Опора"

Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море

Во Львове прощаются с Виктюком

Зеленский получил негативный результат теста на COVID-19

Мэром Ривного стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

Зеленский назначил посла Украины во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО

Денисова просит Москалькову обеспечить срочный медосмотр крымскому активисту Приходько

Военнослужащий ВСУ в составе миссии ООН в Конго скончался от COVID-19 – командование Медсил

Арахамия получил отрицательный тест на Covid-19 и выходит на работу – пресс-секретарь фракции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА