В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

В столице за прошедшие сутки еще у 1 212 человек выявили коронавирус, 20 жителей Киева умерли, двое – выздоровели, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 143 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60 218", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.

Он добавил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев.

Среди заболевших: 721 женщина, 29 девочек от семи месяцев до 17 лет; 435 мужчин и 27 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели, в том числе, и 44 медика.

"И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 20 744 жителя Киева", - рассказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 143 человека, умерли 124 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.