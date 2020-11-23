Три четверти украинцев поддерживают штрафы за нарушение масочного режима, лишь треть верит в эффективность "карантина выходного дня" - соцопрос

48% украинцев считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 24% считают их слишком мягкими, 11% - слишком жесткими, свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-17 ноября.

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.

83% опрошенных заявили, что часто одевают защитную маску, 14% - иногда или редко, 3% - почти никогда. 70% часто дезинфицируют руки, 23% - иногда или редко, 6% - почти никогда. Лишь 14% часто используют защитные рукавицы, 33% - иногда или редко, 53% - почти никогда. По сравнению с мартом, частое пользование масками значительно возросло (с 58 до 83%), а защитными рукавицами - существенно снизилось (с 38 до 14%).

85% знают о том, что правительство ввело "карантин выходного дня", 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

Отношение к введению "карантина выходного дня" полярное: половина опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.

61% опрошенным считают нецелесообразным введение "жесткого карантина" (локдауна), 36% поддерживают. При этом его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

Почти 70% опрошенных очень волнуются из-за того, что кто-то из их близких заболеет коронавирусом. В то же время, о своем собственном здоровье волнуются почти в два раза меньше опрошенных. С марта несколько возросло количество тех, кто очень волнуется из-за возможного заболевания. Больше таких среди жителей сел, людей старшего возраста и женщин.

В ходе исследования методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 1,8%.