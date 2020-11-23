Зеленский получил негативный результат теста на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что преодолел COVID-19.

"У меня наконец-то негативный результат теста на коронавирус. Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательным сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это очень важно, и все это вместе дает нам надежду", - напсиал Зеленский в своем Telegram-канале в понедельник.

Президент также отметил, что с понедельника уже находится на работе.

"День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".