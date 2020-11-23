Зеленский назначил посла Украины во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил посла Украины по Франции Вадима Омельченко постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в тексте указа №507/2020 от 23 ноября, опубликованном на сайте главы государства.
Как сообщалось, 11 июня Зеленский уволил Олега Шамшура с должностей посла Украины во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству и назначил на должность посла Украины во Франции Вадима Омельченко.
Омельченко, 1963 г.р., заслуженный юрист Украины, является основателем и президентом Института Горшенина. В 1996-98 гг возглавлял группу советников вице-премьера по экономическим реформам Сергея Тигипко, а в 2005-06 и 2008-09 гг. был советником спикеров Верховной Рады.