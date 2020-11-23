События

10:52 23.11.2020

Военнослужащий ВСУ в составе миссии ООН в Конго скончался от COVID-19 – командование Медсил

2 мин читать

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки подтвердили 51 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, количество летальных случаев достигло 26, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 26-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 07.11.2020, наблюдалась легкая форма, находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР тест на COVID-19 от 14.11.2020 года – положительный", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что 16 ноября состояние здоровья военнослужащего ухудшилось, он был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г.Гома, Конго), а в дальнейшем был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН 4 уровня (г.Найроби, Кения).

22 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. "Выражаем соболезнования близким и родным", - добавили медики.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 39 человек: Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 23 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 882 человека. За время пандемии выздоровели 6 159 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 394 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 143 человека, умерли 124 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

 

Теги: #всу #коронавирус #конго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 23.11.2020
Зеленский получил негативный результат теста на COVID-19

Зеленский получил негативный результат теста на COVID-19

10:50 23.11.2020
Арахамия получил отрицательный тест на Covid-19 и выходит на работу – пресс-секретарь фракции

Арахамия получил отрицательный тест на Covid-19 и выходит на работу – пресс-секретарь фракции

10:40 23.11.2020
Ермак преодолел COVID-19

Ермак преодолел COVID-19

09:57 23.11.2020
Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% - компания

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% - компания

09:48 23.11.2020
Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 - премьер

Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 - премьер

09:44 23.11.2020
Премьер Канады заявляет о резком росте заболеваемости COVID-19

Премьер Канады заявляет о резком росте заболеваемости COVID-19

09:42 23.11.2020
Загруженность коек пациентами с COVID-19 составляет 52% - Степанов

Загруженность коек пациентами с COVID-19 составляет 52% - Степанов

09:42 23.11.2020
Власти Парижа намерены с января начать вакцинацию от коронавируса, привить до 40% населения

Власти Парижа намерены с января начать вакцинацию от коронавируса, привить до 40% населения

09:40 23.11.2020
Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

09:36 23.11.2020
"Коктейль" из антител Regeneron получил одобрение регулирующих органов США

"Коктейль" из антител Regeneron получил одобрение регулирующих органов США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский получил негативный результат теста на COVID-19

Мэром Ривного стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

Зеленский назначил посла Украины во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО

Загруженность коек пациентами с COVID-19 составляет 52% - Степанов

В Украине зафиксировано за сутки 10 945 заболевших COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэром Ривного стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

Зеленский назначил посла Украины во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО

Денисова просит Москалькову обеспечить срочный медосмотр крымскому активисту Приходько

Лидеры G20 в декларации по итогам саммита обязались работать над снабжением вакцинами от коронавируса

Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после планового ремонта

В Украине зафиксировано за сутки 10 945 заболевших COVID-19

Байден назначит своего давнего советника Блинкена госсекретарем США

Фон дер Ляйен призвала страны G20 увеличить финансовую поддержку глобальной борьбы с коронавирусом

В день выборов во Львовской области произошло обесточивание двух избирательных участков

Юристы Трампа настаивают на повторном пересчете голосов в Джорджии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА