Военнослужащий ВСУ в составе миссии ООН в Конго скончался от COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки подтвердили 51 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, количество летальных случаев достигло 26, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 26-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 07.11.2020, наблюдалась легкая форма, находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР тест на COVID-19 от 14.11.2020 года – положительный", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что 16 ноября состояние здоровья военнослужащего ухудшилось, он был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г.Гома, Конго), а в дальнейшем был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН 4 уровня (г.Найроби, Кения).

22 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. "Выражаем соболезнования близким и родным", - добавили медики.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 39 человек: Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 23 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 882 человека. За время пандемии выздоровели 6 159 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 394 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 143 человека, умерли 124 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов