Арахамия получил отрицательный тест на Covid-19 и выходит на работу – пресс-секретарь фракции

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия чувствует себя хорошо, повторный тест на коронавирусную инфекцию Covid-19 оказался отрицательным, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - сказала Палийчук агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, Арахамия выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.

20 ноября Палийчук сообщила, что Арахамия сдал два теста на Covid-19. Первый показал положительный результат, второй – отрицательный. Из-за этого лидер фракции, по ее словам, ушел на самоизоляцию, работает дистанционно и ждет результатов еще одного тестирования.