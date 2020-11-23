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10:40 23.11.2020

Ермак преодолел COVID-19

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Ермак преодолел COVID-19

 Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что получил негативный результат теста на COVID-19.

"Коронавирус позади - тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!", - написал он на странице в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, 9 ноября Ермак сообщил, что заразился коронавирусом, и будет находиться на самоизоляции. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Теги: #коронавирус #ермак
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