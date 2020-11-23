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09:48 23.11.2020

Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 - премьер

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Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 - премьер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство планирует заключить сделку с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на покупку миллионов доз вакцин от COVID-19, сообщила The Times of Israel в минувшую пятницу.

"Окончательные детали будут решены (в ближайшие часы - ИФ) перед подписанием соглашения о покупке миллионов доз вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом", - заявил Нетаньяху.

По словам премьера, Израиль стремится к тому, "чтобы было как можно больше вакцин для как можно большего числа граждан, и из как можно большего количества источников в самые кратчайшие сроки".

Сообщается, что это будет уже третье соглашение на покупку вакцины, которую заключает Израиль. Ранее страна подписала соглашения с американскими компаниями Moderna и Pfizer. Также ведутся переговоры с Россией о покупке вакцины "Спутник V".

По данным ВОЗ, препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Израиль также работает над созданием собственной вакцины, хотя в настоящее время она находится только на первой фазе испытаний. Процесс ее разработки длится медленнее, чем в других странах.

За время пандемии коронавируса в Израиле COVID-19 был выявлен почти у 328 тыс. человек, 2,7 тыс. пациентов с COVID-19 умерли, 316,5 тыс. полностью выздоровели.

Теги: #коронавирус #вакцина #израиль
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