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09:44 23.11.2020

Премьер Канады заявляет о резком росте заболеваемости COVID-19

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Премьер Канады заявляет о резком росте заболеваемости COVID-19

Резкий рост заболеваемости коронавируса COVID-19 может привести к сложной ситуации из-за переполненных больниц, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в минувшую пятницу.

"Количество случаев (заболевания коронавирусом - ИФ) резко увеличивается", - сказал Трюдо, чьи слова приводят канадские СМИ.

"Есть риск, что мы увидим, как количество случаев будет расти в еще больших масштабах, а больницы будут переполнены", - отметил он.

Премьер указал, что нужно сделать все необходимое для сдерживания распространения коронавируса. В частности, по его словам, жители должны минимизировать контакты и не выходить из дома без необходимости.

Он также добавил, что возможность "нормального Рождества даже не обсуждается".

С начала пандемии коронавируса в Канаде выявили около 315 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 11 тыс. человек скончались вследствие заражения инфекцией.

Теги: #коронавирус #канада #трюдо
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