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09:42 23.11.2020

Власти Парижа намерены с января начать вакцинацию от коронавируса, привить до 40% населения

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Власти Парижа намерены с января начать вакцинацию от коронавируса, привить до 40% населения

Мэрия Парижа планирует с начала января приступить к вакцинации от 30% до 40% жителей города, сообщила заместитель мэра французской столицы по вопросам здравоохранения Анна Суири.

По ее словам, рассмотренный мэрией план действий предполагает "вакцинацию от 30% до 40% населения с начала января". Суири отметила, что вакцинация может начаться и раньше - в декабре, если будет одобрена вакцина.

Она указала, что в первую очередь прививки будут сделаны "людям возрастом старше 65 лет и лицам из наиболее уязвимых групп". "Медицинские работники будут также в приоритете", - добавила заммэра.

Ранее сообщалось, что власти Франции готовятся начать общенациональную кампанию вакцинации против коронавируса COVID-19 в январе 2021 года, когда потенциальный препарат будет одобрен и станет доступен.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь отмечал, что Европейское агентство лекарственных средств должно одобрить первую вакцину против COVID-19 к концу 2020 года.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 47 тыс. инфицированных скончались. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19.

Теги: #вакцинация #франция #коронавирус
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