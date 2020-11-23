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09:42 23.11.2020

Загруженность коек пациентами с COVID-19 составляет 52% - Степанов

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Загруженность коек пациентами с COVID-19 составляет 52% - Степанов

Загруженность коек пациентами с COVID-19 в Украине по состоянию на утро понедельника составляет 52%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"53,445 тыс. коек уже введено для лечения больных COVID-19, из них занято пациентами 27,792 тыс. коек. Загруженность коек составляет 52%. Мы продолжаем вводить койки, можем увеличить максимально почти до 90 тыс. (50% от всех коек)",- сказал он.

"25,996 тыс. коек обеспечено кислородом. В целом по стране 12,168 тыс. обеспеченных кислородом коек свободных. Но в некоторых регионах напряженная ситуация – это Киев, Черкасская, Харьковская области",- добавил министр.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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