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09:40 23.11.2020

Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

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 Американская компания Pfizer Inc. и немецкая BioNTech подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

"Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)", - сообщает Pfizer в Твиттере.

Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Теги: #сша #вакцина #коронавирус
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