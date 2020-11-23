Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

Американская компания Pfizer Inc. и немецкая BioNTech подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

"Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)", - сообщает Pfizer в Твиттере.

Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.