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08:52 23.11.2020

Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после планового ремонта

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Запорожская АЭС в 21:07 воскресенья подключила энергоблок №2 Запорожской АЭС к энергосистеме после проведения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"22 ноября 2020 года в 21:07 после завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время длившегося 104 суток ремонта на энергоблоке выполнены запланированные регламентные и сверхрегламентные работы. В частности, проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования. Также выполнены мероприятия, запланированные в рамках реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС.

В настоящее время в работе находятся 5 энергоблоков ЗАЭС. На энергоблоке №5 идут 222 сутки планового среднего ремонта.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Теги: #подключение #ремонт #украина #энергетика
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