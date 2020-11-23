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08:37 23.11.2020

В Украине зафиксировано за сутки 10 945 заболевших COVID-19

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В Украине зафиксировано за сутки 10 945 заболевших COVID-19

 

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 143 человека, умерли 124 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 143 человека, умерли 124 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1165 человек, летальных случаев – 124, выздоровели – 4 143 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 22 ноября было зафиксировано 12 079 новых случаев коронавирусной болезни за сутки, 21 ноября был абсолютный рекорд в 14 580 заболевших, 20 ноября также был рекорд в 14 575 новых случаев, 19 ноября также был рекорд в 13 357 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 635 689 человека, 11 075 человек умерло от COVID-19, выздоровели 291 060 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Как сообщается на сайте СНБО, больше всего выздоровевших – в Харьковской (1416), Львовской (476) и Черновицкой (341) областях. В Харьковской, Львовской, Черновицкой и Хмельницкой областях выздоровело больше людей, чем заболело, в остальных количество активных случаев болезни возросло.

Умерло большое всего пациентов с диагностированным COVID-19 за сутки в Киеве (19) и Запорожской области (17).

Также за минувшие сутки зарегистрировано 10 тыс 647 подозрений на заболевание Covid-19.

 

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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