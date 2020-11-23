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08:24 23.11.2020

Байден назначит своего давнего советника Блинкена госсекретарем США

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Байден назначит своего давнего советника Блинкена госсекретарем США

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, определился с кандидатурами на пост госсекретаря и советника по нацбезопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Байден намерен назначить своего давнего советника Энтони Блинкена госсекретарем США.

Между тем, советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейк Салливан.

Объявление ожидается во вторник, отметили собеседники агентства.

Отмечается, что и 43-летний Салливан, и 58-летний Блинкен служили в качестве советников Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США.

Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы Госдепа. После службы в качестве советника вице-президента по национальной безопасности он был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме.

Ранее сообщалось, что первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джо Байден может сделать уже в ближайший вторник.

"О первых назначениях избранного президента США вы узнаете во вторник", - сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала ABC глава штаба кандидата Рон Клайн.

При этом он отказался говорить, о каких именно назначениях идет речь.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Теги: #сша #назначения #байден
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