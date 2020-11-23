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08:00 23.11.2020

Фон дер Ляйен призвала страны G20 увеличить финансовую поддержку глобальной борьбы с коронавирусом

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Фон дер Ляйен призвала страны G20 увеличить финансовую поддержку глобальной борьбы с коронавирусом

На саммите G20 председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к увеличению финансовой поддержки глобальной инициативы по борьбе с пандемией COVID-19.

"Мы должны продемонстрировать глобальную солидарность", - заявила фон дер Ляйен в своем выступлении в субботу.

В ходе видеоконференции с главами государств и правительств стран "двадцатки" она подчеркнула, что до конца года для координационной платформы ACT Accelerator необходимо выделить еще $4,5 млрд. Речь идет о возможности проведения тестов на коронавирус, лечения и вакцинации по всему миру.

Фон дер Лейен также сказала, что она хотела бы совместно с премьер-министром Италии Джузеппе Конте организовать в следующем году всемирный саммит по вопросам здравоохранения. Он будет частью председательства Италии в G20.

"Мы обсудим уроки кризиса, чтобы лучше защитить человечество от пандемий в будущем", - пояснила фон дер Ляйен.

Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 является новым механизмом сотрудничества в целях ускорения разработки, производства и справедливого распределения средств диагностики и лечения, а также вакцин против COVID-19.

Теги: #борьба #евросоюз #пандемия #g_20
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