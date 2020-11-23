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07:11 23.11.2020

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Так, в пригороде Авдеевки наемники открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужове в направлении Водяного наемники провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

"О нарушении режима прекращения огня и дерзкое использование запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - подчеркнули в штабе.

В штабе также добавили, что с начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено. 

Теги: #оос #сводка #украина
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