В Сумской области горел отель, людей эвакуировали

В Сумской области во время пожара из пятиэтажного отеля эвакуировали 26 человек, сообщила пресс служба Госслужбы по ЧС в Сумской области.

"22 ноября в 16:42 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании кровли в здании пятиэтажного отеля ул. Циолковского в Глухов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидировали в 17:43. Причина пожара устанавливается.

"Эвакуированы 26 человек. Погибшие и пострадавшие отсутствуют. Огнем повреждены перекрытия и обрешетка кровли на площади до 25 кв. м ", - сообщили в ГСЧС.