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23:03 22.11.2020

В Одессе работники рынка перекрывали дорогу в знак протеста против карантина, правоохранители открыли дело

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В Одессе работники рынка перекрывали дорогу в знак протеста против карантина, правоохранители открыли дело

В Одессе работники одесского промтоварного рынка "Седьмой километр" в ходе протеста против карантина "выходного дня" блокировали дорогу на Овидиополь, правоохранители открыли уголовное производство, сообщил Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

"Полицейские начали уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций. Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге", - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Ранее об этом инциденте сообщало местное интернет-издание "Думская", отметив, что протестующие намерены остаться ночевать на трассе. По данным издания, конфликт обострился в воскресенье утром, после того как на территорию рынка прибыли пять автобусов с полицией.

Теги: #торговцы #дело #украина #дорога #одесса
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