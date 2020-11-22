Коммунальные службы в Харьковской области готовы к непогоде

Коммунальные службы в Харьковской области готовы к наступлению непогоды, сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Согласно данным облавтодора регион готов к наступлению непогоды: на 100% готова техника (снегоочистители, пескоразбрасыватели, солеразбрасыватели). На 100% подготовлены снегозащитные щиты, противогололедные материалы, пункты обогрева и линейные сооружения. Практически полностью заготовлено песок и соль, осуществляется процесс заключения договоров на привлечение техники сторонних организаций", - написал Кучер на своей странице в фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что на дорогах Харьковщины ведется круглосуточное дежурство специальной техники и создан график дежурства ответственных работников.

Кроме того, он отметил, что Укргидрометцентр предупреждает о гололедице, а также о выпадению снега в ближайшие дни.

"Обращаю особое внимание водителей на безопасность дорожного движения. Призываю всех быть осторожными и напоминаю о необходимости "переобуть" свой автомобиль", - добавил Кучер.

Источник: https://www.facebook.com/olexiykucher.kh/posts/3301980089931182:0