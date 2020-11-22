События

22:04 22.11.2020

Полиция зарегистрировала 407 нарушений в день выборов

2 мин читать
Полиция зарегистрировала 407 нарушений в день выборов

В день выборов полицейские зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской - 206, Львовской - 46, Полтавской - 41, Ровенской - 34, Николаевской - 26, Донецкой - 15, Запорожской - 14, Закарпатской - 12, Черкасской - 11 и второй Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

В полиции открыли 11 уголовных производств и составили 10 административных протоколов.

Как отмечается, в основном нарушения касались фотографирования избирательных бюллетеней или избирательной документации - 177, незаконной агитации - 36, подкупа избирателей - 20 конфликта - 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации - 12, фальсификации избирательных документов - 8, незаконного опроса - 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) - 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня - 3.

В полиции отметили, что админпротоколы открыты в Днепропетровской (5) и Львовской областях (1) - по ст. 212-23 (повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) КУоАП.

В Донецкой (2) - и Полтавской (1) областях - по ст. 212-22 (публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования) КУоАП.

В Николаевской области (1) - по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП.

Также в течение суток в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах, в частности, 5 - по ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины (3 - во Львовской и второй Днепропетровской областях), 2 - по ст. 160 (подкуп избирателя) УК Украины (в Днепропетровской и Ровенской областях), 1 - по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования) УК Украины (в Закарпатской области), 1 - по ст. 159 (нарушение тайны голосования) УК Украины (в Днепропетровской области), 1 - по ст. 296 (хулиганство) УК Украины (в Полтавской области), 1 - по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины (во Львовской области).

Источник: https://www.npu.gov.ua/news/vibori-2020/u-den-golosuvannya-policzejski-zarejestruvali-407-povidomlen-pov-yazanix-iz-porushennyami-viborchogo-proczesu/?fbclid=IwAR2FntEEDCapF7ls4u10b9uq0uYSjTi-qtVpGmbTJiuJqTYL4JfbqJrG-KU

Теги: #нарушения #украина #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:42 22.11.2020
Наблюдателям КИУ в Николаеве повредили автомобиль

Наблюдателям КИУ в Николаеве повредили автомобиль

20:48 22.11.2020
В ресторане "Villa Riviera" в Киеве третий зафиксировали нарушение карантина

В ресторане "Villa Riviera" в Киеве третий зафиксировали нарушение карантина

20:48 22.11.2020
Садовый надеется на честный подсчет голосов на выборах мэра Львова

Садовый надеется на честный подсчет голосов на выборах мэра Львова

18:41 22.11.2020
В Николаеве полиция проверяет сообщения о бесплатном такси для избирателей

В Николаеве полиция проверяет сообщения о бесплатном такси для избирателей

18:39 22.11.2020
В Николаеве полиция проверяет сообщения о бесплатном такси для избирателей

В Николаеве полиция проверяет сообщения о бесплатном такси для избирателей

18:09 22.11.2020
Явка избирателей на 16.00 составила 22,5% - "ОПОРА"

Явка избирателей на 16.00 составила 22,5% - "ОПОРА"

17:46 22.11.2020
В Николаеве женщине с младенцем не разрешили проголосовать

В Николаеве женщине с младенцем не разрешили проголосовать

16:15 22.11.2020
Исчезновение печати, подписанный протокол, ярмарки с агитацией. Полиция Днепра открыла три уголовных дела

Исчезновение печати, подписанный протокол, ярмарки с агитацией. Полиция Днепра открыла три уголовных дела

16:13 22.11.2020
Полиция открыла в день голосования в Днепре три уголовных дела из-за нарушений, в том числе из-за ярмарок с агитацией

Полиция открыла в день голосования в Днепре три уголовных дела из-за нарушений, в том числе из-за ярмарок с агитацией

15:05 22.11.2020
В Дрогобыч, где проходит второй тур выборов мэра, прибыли около ста "журналистов"

В Дрогобыч, где проходит второй тур выборов мэра, прибыли около ста "журналистов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины за сутки

РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники дважды нарушили мирные договоренности на Донбассе

Подозреваемый в изнасиловании, которого разыскивали 4 года, задержан при возвращении из РФ – Госпогранслужба

Намерение США вывести войска из Ирака опасно - глава МИД Франции

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составляла почти 13% - ЦИК

Новым спикером МИД Украины стал дипломат Олег Николенко

Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

На участке во Львове члены комиссии подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто производство

Явка избирателей на повторных местных выборах на 11 утра составила почти 10%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА