Полиция зарегистрировала 407 нарушений в день выборов

В день выборов полицейские зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской - 206, Львовской - 46, Полтавской - 41, Ровенской - 34, Николаевской - 26, Донецкой - 15, Запорожской - 14, Закарпатской - 12, Черкасской - 11 и второй Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

В полиции открыли 11 уголовных производств и составили 10 административных протоколов.

Как отмечается, в основном нарушения касались фотографирования избирательных бюллетеней или избирательной документации - 177, незаконной агитации - 36, подкупа избирателей - 20 конфликта - 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации - 12, фальсификации избирательных документов - 8, незаконного опроса - 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) - 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня - 3.

В полиции отметили, что админпротоколы открыты в Днепропетровской (5) и Львовской областях (1) - по ст. 212-23 (повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) КУоАП.

В Донецкой (2) - и Полтавской (1) областях - по ст. 212-22 (публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования) КУоАП.

В Николаевской области (1) - по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП.

Также в течение суток в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах, в частности, 5 - по ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины (3 - во Львовской и второй Днепропетровской областях), 2 - по ст. 160 (подкуп избирателя) УК Украины (в Днепропетровской и Ровенской областях), 1 - по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования) УК Украины (в Закарпатской области), 1 - по ст. 159 (нарушение тайны голосования) УК Украины (в Днепропетровской области), 1 - по ст. 296 (хулиганство) УК Украины (в Полтавской области), 1 - по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины (во Львовской области).

Источник: https://www.npu.gov.ua/news/vibori-2020/u-den-golosuvannya-policzejski-zarejestruvali-407-povidomlen-pov-yazanix-iz-porushennyami-viborchogo-proczesu/?fbclid=IwAR2FntEEDCapF7ls4u10b9uq0uYSjTi-qtVpGmbTJiuJqTYL4JfbqJrG-KU