Наблюдателям КИУ в Николаеве повредили автомобиль

Наблюдателям Комитета избирателей Украины (КИУ) в Николаеве неизвестные повредили автомобиль, сообщила пресс-служба комитета в фейсбуке.

"В Николаеве наблюдателям мобильной группы КИУ повредили автомобиль. Пока представители КИУ находились на избирательном участке, неизвестные лица повредили автомобиль мобильной группы: спустили шины и погнули диски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел возле избирательных участков № 840742, 840743.

В КИУ отмечают, что представители связывают инцидент со своей деятельностью по наблюдению за выборами.

"Мобильная группа осуществляет ремонт автомобиля", - добавили в КИУ.

Источник: https://www.facebook.com/cvu.ngo/photos/a.424824104226018/4666816276693425/