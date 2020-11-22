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20:48 22.11.2020

В ресторане "Villa Riviera" в Киеве третий зафиксировали нарушение карантина

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В ресторане "Villa Riviera" на Днепровской набережной в Киеве в третий раз фиксируют нарушение карантинных ограничений, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Уже в третий раз фиксируем нарушения карантинных мероприятий развлекательным заведением "Villa Riviera", что находится по адресу: улица Днепровская набережная, 14 Д", - сказано в сообщении на официальной странице ведомства в фейсбуке.

Отмечается, что сотрудники Дарницкого главного управления Национальной полиции Киева составили протокол, а заведение закрыто.

Также сообщается, что в ночные часы осуществляют контроль соблюдения карантинных мероприятий сотрудники главного управления Госпродпотребслужбы совместно с департаментом муниципальной безопасности исполнительного органа Киевского горсовета (Киевская горгосадминистрация) и столичными правоохранителями на основании постановления Кабинета министров Украины 641 от 22 июля 2020 года (с изменениями).

Источник: https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3449899991772416

Теги: #киев #нарушение #карантин #украина #ресторан
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