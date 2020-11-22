Российские наемники дважды нарушили мирные договоренности на Донбассе

В воскресенье, 22 ноября, российские наемники дважды нарушили достигнутые мирные договоренности на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

" Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 22 ноября, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news