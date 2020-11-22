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17:11 22.11.2020

Подозреваемый в изнасиловании, которого разыскивали 4 года, задержан при возвращении из РФ – Госпогранслужба

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Подозреваемый в изнасиловании, которого разыскивали 4 года, задержан при возвращении из РФ – Госпогранслужба

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) пограничники задержали возвращавшегося из Российской Федерации гражданина Украины, который находился розыске с 2016 года.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля в отношении гражданина Украины сработала одна из баз данных правоохранительных органов... Гражданина задержали и передали представителям Национальной полиции", - сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

По информации ведомства, Нацполиция разыскивала мужчину по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.152-1 (изнасилование) и ст.162-1 (нарушение неприкосновенности жилища" УК Укрыины.

Теги: #госпогранслужба #рф #арест #задержание
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