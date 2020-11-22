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16:13 22.11.2020

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой

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В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой

В ближайшие двое суток погода Украины будет неустойчивой, но значительных колебаний температуры не ожидается, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Ночью в северо-восточной части небольшой снег, днем местами в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. На Левобережье гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, на западе днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; днем 1-6° тепла, на юге до 9°, в восточных областях около 0°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 ноября самая высокая температура днем была 15,3 тепла в 1923г., самая низкая ночью 18,3 мороза в 1927г.

24 ноября в северной части, центральных и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. На Левобережье на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в юго-западной части до 9°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве 24 ноября небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0- 2° тепла, днем 3-5° тепла

Теги: #погода #прогноз
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