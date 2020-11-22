Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

По данным правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержано более 100 человек.

В списках "Весны" сейчас 106 человек, нескольких уже отпустили.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, посёлке Боровляны под Минском.

22 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Сейчас они в основном завершились. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства. Утром в Минск была направлена военная техника, огорожены центральные площади. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет работал с перебоями.