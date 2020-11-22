События

16:08 22.11.2020

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

1 мин читать
Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

По данным правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержано более 100 человек.

В списках "Весны" сейчас 106 человек, нескольких уже отпустили.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, посёлке Боровляны под Минском.

22 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Сейчас они в основном завершились. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства. Утром в Минск была направлена военная техника, огорожены центральные площади. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет работал с перебоями.

Теги: #протест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:59 22.11.2020
В Минске люди начали выходить на акции протеста

В Минске люди начали выходить на акции протеста

14:56 21.11.2020
На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

11:11 20.11.2020
Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста в ноябре - правозащитники

Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста в ноябре - правозащитники

19:42 19.11.2020
Белорусская революция не антироссийская, а продемократическая - лидер оппозиции Тихановская на встрече с премьером Нидерландов

Белорусская революция не антироссийская, а продемократическая - лидер оппозиции Тихановская на встрече с премьером Нидерландов

12:57 19.11.2020
В метро Минска больше не будут пускать без масок

В метро Минска больше не будут пускать без масок

02:14 18.11.2020
Беларусь может пересмотреть сотрудничество с ЕС в атомной энергетике, миграции и образовании

Беларусь может пересмотреть сотрудничество с ЕС в атомной энергетике, миграции и образовании

20:55 17.11.2020
Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека - глава МИД

Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека - глава МИД

14:41 17.11.2020
Беларусь готовится к возможным экономическим санкциям ЕС, обещает "адекватную реакцию"

Беларусь готовится к возможным экономическим санкциям ЕС, обещает "адекватную реакцию"

02:32 17.11.2020
Тихановская планирует встретиться с премьером Швеции и обсудить санкции против Лукашенко

Тихановская планирует встретиться с премьером Швеции и обсудить санкции против Лукашенко

16:06 16.11.2020
МИД Беларуси требует от Польши выдать Минску основателей телеграм-канала Nexta

МИД Беларуси требует от Польши выдать Минску основателей телеграм-канала Nexta

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины за сутки

РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция открыла в день голосования в Днепре три уголовных дела из-за нарушений, в том числе из-за ярмарок с агитацией

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой

Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составляла почти 13% - ЦИК

Новым спикером МИД Украины стал дипломат Олег Николенко

Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

На участке во Львове члены комиссии подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто производство

Явка избирателей на повторных местных выборах на 11 утра составила почти 10%

Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

В Харьковской области из-за короткого замыкания произошел пожар на предприятии по переработке семян подсолнечника – ГСЧС

В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА