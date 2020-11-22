В Харьковской области из-за короткого замыкания произошел пожар на предприятии по переработке семян подсолнечника – ГСЧС

В пгт.Золочев Харьковской области в ночь на воскресенье произошел пожар на территории частного предприятия по переработке семян подсолнечника.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в субботу, в 21:47.

"На момент прибытия первых спасательных подразделений площадь пожара составила 100 кв.м. Горел склад хранения подсолнечника, масла и отходов производства. Оценив обстановку руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего в тушении огня принимало участие 2 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 12 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 23:10, ликвидирован в 00:30. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара - короткое замыкание электросети.

Источник: https://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/15266.html