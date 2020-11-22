События

12:45 22.11.2020

Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

1 мин читать
Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

С начала суток воскресенья, 22 ноября, в территориальные органы Национальной полиции Украины поступило 42 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса.

"В основном события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 8, 3 - конфликтов, 2 - фальсификации избирательных документов, по одному - подкуп избирателей, незаконная агитация, кража", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук.

В ведомстве отметили, что в настоящее время все комиссии работают в штатном режиме, с существенным опозданием открылся участок в Полтаве.

Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/

Теги: #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:49 22.11.2020
Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

11:50 22.11.2020
В Славянске избиратели делают селфи возле избирательных урн для участия в розыгрыше iPhone 12 – "ОПОРА"

В Славянске избиратели делают селфи возле избирательных урн для участия в розыгрыше iPhone 12 – "ОПОРА"

11:20 22.11.2020
В 11 городах Украины выбирают мэров, участки открылись, голосование проходит в штатном режиме – ЦИК

В 11 городах Украины выбирают мэров, участки открылись, голосование проходит в штатном режиме – ЦИК

11:02 22.11.2020
На участках в Ровно не хватает урн и кабинок, в Днепре и Львове фотографировали бюллетени

На участках в Ровно не хватает урн и кабинок, в Днепре и Львове фотографировали бюллетени

10:50 22.11.2020
В Полтаве члены УИК получают СМС с призывом не идти на выборы – "ОПОРА"

В Полтаве члены УИК получают СМС с призывом не идти на выборы – "ОПОРА"

10:42 22.11.2020
В Днепре и Львове избиратели фотографировали бюллетни

В Днепре и Львове избиратели фотографировали бюллетни

10:31 22.11.2020
В "день тишины" перед вторым туром выборов в Украине полиция открыла 3 уголовных дела из-за нарушений

В "день тишины" перед вторым туром выборов в Украине полиция открыла 3 уголовных дела из-за нарушений

10:27 22.11.2020
В "день тишины" перед вторым туром выборов в Украине полиция открыла 3 уголовных производства из-за нарушений

В "день тишины" перед вторым туром выборов в Украине полиция открыла 3 уголовных производства из-за нарушений

10:22 22.11.2020
В Ужгороде суд отменил регистрацию наблюдателей одного из кандидатов

В Ужгороде суд отменил регистрацию наблюдателей одного из кандидатов

10:09 22.11.2020
Полиция составила админпротокол из-за нарушения "дня тишины" в Днепре, проверяется еще 26 сообщений

Полиция составила админпротокол из-за нарушения "дня тишины" в Днепре, проверяется еще 26 сообщений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины за сутки

РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области из-за короткого замыкания произошел пожар на предприятии по переработке семян подсолнечника – ГСЧС

В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

Работа турецких военных специалистов в совместном с Россией центре по Карабаху рассчитана на год

Юристы Трампа настаивают на повторном пересчете голосов в Джорджии

На участках в Ровно не хватает урн и кабинок

В Полтаве члены УИК получают СМС с призывом не идти на выборы

Полиция составила админпротокол из-за нарушения "дня тишины" в Днепре, проверяется еще 26 сообщений

Суд в американском штате Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА