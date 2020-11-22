События

11:47 22.11.2020

В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 118 человек: Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

По состоянию на 10.00 воскресенья, 22 ноября, в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 866 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 6124 человека, летальных случаев - 25.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 384 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 56 человек.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

Теги: #всу #коронавирус
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