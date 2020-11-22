В 11 городах Украины выбирают мэров, участки открылись, голосование проходит в штатном режиме – ЦИК

В воскресенье, 22 ноября, 1648 избирательных участках в 9 регионах Украины, где проходит повторное голосование по выборам городского головы, открылись вовремя, и только в Полтаве с опозданием открылся один избирательный участок, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, по состоянию на 9:30 не зафиксировано. Голосование проходит в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По информации, поступившей от территориальных избирательных комиссий, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией COVID-19 и объявленным Кабинетом министров Украины "карантином выходного дня" члены УИК контролируют соблюдение избирателями и другими субъектами избирательного процесса правил безопасности.

Кроме того, на участках организованы соответствующие противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни. В частности, при входе на избирательные участки осуществляется температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабины для тайного голосования. С целью соблюдения безопасной дистанции на входе и в помещениях, где проходит голосование, нанесена соответствующая разметка.

Члены ЦИК в пределах своих полномочий контролируют процесс повторного голосования по местным выборам в регионах, в которых они определены ответственными.

Повторное голосование по выборам городского головы проходит в 11 городах Украины: Днепре, Никополе (Днепропетровская обл.), Славянске (Донецкая обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.), Дрогобыче (Львовская обл.), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

Всего в этом голосовании смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

Также в воскресенье в 15 регионах также проходит повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 000. А: 3 депутатов - в 2 городские советы, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутатов - в 32 сельских советов. В указанном голосовании, которое проходит на 86 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.

В ЦИК напомнили, что местные выборы, в том числе повторное голосование, организуют и проводят соответствующие территориальные избирательные комиссии. Они устанавливают результаты голосования и не позднее, чем на пятый день после дня установления, официально обнародуют их в средствах массовой информации.

"Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020г включительно", - говорится в сообщении.