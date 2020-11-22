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10:48 22.11.2020

Работа турецких военных специалистов в совместном с Россией центре по Карабаху рассчитана на год

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Работа турецких военных специалистов в совместном с Россией центре по Карабаху рассчитана на год

Турецкие военные специалисты будут действовать в совместном с Россией Мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течении одного года, сообщило в воскресенье Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.

"Работа наших военных в совместном с Россией центре продлится один год", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан.

"В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с Россией центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны России Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

Теги: #центр #турция #карабах #россия
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