В Днепре и Львове избиратели фотографировали бюллетни

На избирательных участках в Днепре и Львове избиратели фотографировали бюллетни, составлены протоколы, сообщили наблюдатели гражданской сети "ОПОРА".

Как сообщается на сайте сети в воскресенье утром, на одном из избирательных участков в Днепре избиратель фотографировал свой бюлетень, что было зафиксировано наблюдателями.

"На избирательном участке №121113 в школе №48 (г.Днепр) наблюдатели заметили, что избиратель фотографирует свой бюллетень в кабинке для голосования", – сказано в сообщении.

Наблюдатели оповестили о нарушении дежурного полицейского, который пересмотрел телефон мужчины и убедился, что в кабинке было сделано фото. После этого были вызваны патрульные полицейские, которые взяли объяснения относительно инцидента.

Кроме того, инцидент с фотографированием бюллетня зафиксирован во Львове.

"На избирательном участке №462083 во Львове избиратель сфотографировал избирательный бюллетень в кабинке для голосования", – проинформировали в "ОПОРА".

Отмечается, что об этом инциденте члены УИК сразу сообщили в полицию. Правоохранители опросили очевидцев и составили протокол о нарушении.

Источник:

https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/22485-dnipro-zafiksovano-vibortsia-iakii-fotografuvav-biuleten

https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/22487-na-odnii-iz-dilnits-u-misti-lvovi-viborets-sfotografuvav-biuleten