В Ужгороде суд отменил регистрацию наблюдателей одного из кандидатов

В ночь на воскресенье, 22 ноября, перед днем голосования Закарпатский окружной админсуд отменил регистрацию наблюдателей от одного из кандидатов в мэры Ужгорода, сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ).

"В воскресенье, 22 ноября около 4 утра Закарпатский окружной административный суд принял решение по иску кандидата в мэры Ужгородского ОТГ Богдана Андриива, который требовал отменить регистрацию наблюдателей на выборах 22 ноября от партии "Слуга Народа" и кандидата Виктора Щадея", – сказано в сообщении на странице КИУ в Фейсбук в воскресенье утром.

В КИУ уточнили, что основанием для иска в случае с наблюдателями от "Слуги Народа" были пропущены сроки подачи и регистрация наблюдателей, а в случае с наблюдателями от кандидата Щадея - несоответствие законодательству.

"В итоге Закарпатский окружной административный суд лишь частично удовлетворил иск Богдана Андрииву, отменив регистрацию наблюдателей от Виктора Щадея, зато сохранив в силе регистрации наблюдателей от "Слуги Народа", – проинформировали в КИУ.

22 ноября в 11 городах Украины проходит повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы.

Жители Ужгорода сделают выбор между действующим мэром Богданом Андриивым (самовыдвиженец, 25,4%) и главой общественной организации "Карпатский дом" Виктором Щадеем (партия "Слуга народа", 17,93%).

Источник: https://www.facebook.com/cvu.ngo/