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10:08 22.11.2020

Юристы Трампа настаивают на повторном пересчете голосов в Джорджии

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Юристы Трампа настаивают на повторном пересчете голосов в Джорджии

Повторного пересчета голосов в штате Джорджии потребовала команда юристов президента Дональда Трампа, которая инициировала иски, направленные на пересмотр результатов голосования на президентских выборах.

В распространенном заявлении юристов говорится, что они требуют "честного пересчета голосов", который должен включать сопоставление подписей избирателей. По их мнению, без этого результат будет "ложным".

Ранее проведенный ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

В то же время, в ночь на воскресенье по московскому времени окружной суд в Пенсильвании заявил, то не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах.

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте (Пенсильвания), признал аргументы команды Трампа, инициировавшей иск, "безосновательными и спекулятивными".

Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан".

В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".

Теги: #сша #голоса #пересчет #джорджия
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